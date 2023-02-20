Johnny Fenwick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Fenwick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johnny Fenwick kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johnny Fenwick ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johnny Fenwick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Fenwick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johnny Fenwick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Fenwick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnny Fenwick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johnny Fenwick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johnny Fenwick 11 Kasım 1994 tarihinde Newcastle upon Tyne şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johnny Fenwick Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMG yapmaktadır. Johnny Fenwick, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Johnny Fenwick'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Johnny Fenwick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johnny Fenwick isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Johnny Fenwick Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johnny Fenwick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sheff Wed U21

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2015 yılında High Point

1 Mayıs 2016 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2016 yılında High Point

1 Mayıs 2017 yılında Carolina Dynamo

1 Ağustos 2017 yılında High Point

1 Mayıs 2018 yılında Des Moines

1 Ağustos 2018 yılında High Point

18 Ocak 2019 yılında San Antonio FC

28 Şubat 2020 yılında Las Vegas

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

11 Ağustos 2021 yılında Tulsa

9 Şubat 2023 yılında Sacramento FC

Johnny Fenwick kimdir

Johnny Fenwick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johnny Fenwick şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Newcastle United, Sheffield Wednesday, Wallsend Boys

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Johnny Fenwick nereli

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