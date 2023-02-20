Damia Viader kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damia Viader Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damia Viader adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damia Viader Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damia Viader 19 Şubat 1998 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Damià Viader Masdeu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damia Viader Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Damia Viader'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Damia Viader Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damia Viader isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Damia Viader Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damia Viader futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında CE Europa

1 Ağustos 2018 yılında Barton College

1 Mayıs 2019 yılında Duluth

31 Temmuz 2019 yılında Barton College

1 Ağustos 2019 yılında Iowa Western

14 Ocak 2020 yılında Union Omaha

2 Mart 2022 yılında Sacramento FC

Damia Viader Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damia Viader şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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