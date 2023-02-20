Zeiko Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeiko Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zeiko Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zeiko Lewis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zeiko Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeiko Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zeiko Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeiko Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeiko Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeiko Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeiko Lewis 4 Haziran 1994 tarihinde Spanish Point şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bermuda uyrukludur.Gerçek adı da Zeiko Troy Jahmiko Lewis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeiko Lewis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zeiko Lewis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 22 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Zeiko Lewis'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Zeiko Lewis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/babypinkz_12

http://www.instagram.com/babypinkz12/

Zeiko Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeiko Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Zeiko Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeiko Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Black Rock FC

1 Mayıs 2011 yılında Bermuda Hogges

1 Ağustos 2011 yılında Black Rock FC

1 Mayıs 2012 yılında Bermuda Hogges

1 Ağustos 2012 yılında Black Rock FC

1 Ağustos 2013 yılında Boston Eagles

1 Mayıs 2014 yılında Boston Rams

1 Ağustos 2014 yılında Boston Eagles

1 Mayıs 2015 yılında Boston Rams

1 Ağustos 2015 yılında Boston Eagles

1 Mayıs 2016 yılında Boston Rams

1 Ağustos 2016 yılında Boston Eagles

13 Ocak 2017 yılında New York RB

23 Mart 2017 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2017 yılında New York RB

21 Mart 2018 yılında Hafnarfjördur

1 Ağustos 2018 yılında HK Kópavogs

16 Ekim 2018 yılında Hafnarfjördur

7 Şubat 2019 yılında Charleston

22 Aralık 2021 yılında Sacramento FC

Zeiko Lewis kimdir

Zeiko Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeiko Lewis şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dandy Town Hornets (2001-2009), Berkshire School

Zeiko Lewis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bermuda takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 8 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zeiko Lewis nereli

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