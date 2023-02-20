Jared Timmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jared Timmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jared Timmer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jared Timmer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jared Timmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jared Timmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jared Timmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jared Timmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jared Timmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jared Timmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jared Timmer 29 Nisan 1997 tarihinde Hudsonville, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jared Timmer Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 6 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Jared Timmer'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jared Timmer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jstimmer6

Jared Timmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jared Timmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Jared Timmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jared Timmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Grand Rapids

1 Ağustos 2016 yılında Butler Bulldogs

1 Mayıs 2017 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2017 yılında Butler Bulldogs

1 Mayıs 2018 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2018 yılında Butler Bulldogs

1 Mayıs 2019 yılında Flint City

1 Ağustos 2019 yılında Butler Bulldogs

3 Mart 2020 yılında Reno FC

11 Aralık 2020 yılında Indy Eleven

6 Aralık 2022 yılında Sacramento FC

Jared Timmer kimdir

Jared Timmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jared Timmer şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Jared Timmer nereli

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