Juan Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Herrera 4 Kasım 1994 tarihinde Bucaramanga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastián Herrera Sanabria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Herrera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Juan Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Herrera'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Juan Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Barranquilla FC

1 Ocak 2018 yılında Jaguares FC

1 Temmuz 2018 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2019 yılında Cortuluá

2 Ocak 2020 yılında CD Macará

5 Ocak 2021 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2021 yılında Junior FC

10 Ocak 2022 yılında Cortuluá

3 Şubat 2023 yılında Sacramento FC

Juan Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Herrera şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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