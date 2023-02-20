Shane Wiedt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shane Wiedt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shane Wiedt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shane Wiedt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shane Wiedt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shane Wiedt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shane Wiedt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shane Wiedt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shane Wiedt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shane Wiedt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shane Wiedt 19 Temmuz 1995 tarihinde Akron, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shane Wiedt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shane Wiedt'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Shane Wiedt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shane Wiedt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Shane Wiedt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shane Wiedt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Akron Zips

1 Mayıs 2017 yılında Erie Commodores

1 Ağustos 2017 yılında Akron Zips

1 Ağustos 2018 yılında Panthers

1 Mayıs 2019 yılında Virginia Beach

1 Ağustos 2019 yılında Panthers

9 Ağustos 2019 yılında Loudoun United

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

29 Nisan 2021 yılında Pittsburgh

12 Ocak 2023 yılında Sacramento FC

Shane Wiedt kimdir

Shane Wiedt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shane Wiedt şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Shane Wiedt nereli

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