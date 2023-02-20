Douglas Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Douglas Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Douglas Martinez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Douglas Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Douglas Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Douglas Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Douglas Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Douglas Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Douglas Martinez 5 Haziran 1997 tarihinde Olanchito şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Honduras uyrukludur.Gerçek adı da Douglas Francisco Martínez Juárez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Douglas Martinez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KMR SG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Douglas Martinez'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Douglas Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/douglasjr19/

Douglas Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Douglas Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Douglas Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Douglas Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Nisan 2017 yılında NY Red Bulls II

30 Kasım 2017 yılında CDS Vida

23 Ocak 2019 yılında Real Monarchs

30 Ağustos 2019 yılında Salt Lake

31 Ağustos 2019 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2019 yılında Salt Lake

23 Ağustos 2021 yılında San Diego Loyal

30 Kasım 2021 yılında Salt Lake

27 Ocak 2022 yılında Sacramento FC

Douglas Martinez kimdir

Douglas Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Douglas Martinez şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Douglas Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Honduras takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Honduras Olimpiyat takımında 19 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Douglas Martinez nereli

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