Keko Gontan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keko Gontan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keko Gontan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keko Gontan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Keko Gontan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keko Gontan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Keko Gontan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keko Gontan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keko Gontan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keko Gontan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keko Gontan 27 Aralık 1991 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Gontán Gallardo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keko Gontan Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gelu Rodríguez yapmaktadır. Keko Gontan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Keko Gontan'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Keko Gontan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keko Gontan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Keko Gontan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keko Gontan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Atl. Madrid B

1 Ocak 2010 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2010 yılında Atl. Madrid B

1 Ağustos 2010 yılında FC Cartagena

1 Aralık 2010 yılında Atl. Madrid B

1 Ocak 2011 yılında Girona FC

30 Haziran 2011 yılında Atl. Madrid B

1 Temmuz 2011 yılında Catania

1 Ocak 2012 yılında Grosseto

30 Haziran 2012 yılında Catania

28 Ağustos 2014 yılında Albacete

9 Temmuz 2015 yılında Eibar

1 Temmuz 2016 yılında Málaga CF

28 Temmuz 2018 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2019 yılında Málaga CF

31 Ocak 2020 yılında Dep. La Coruña

19 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2022 yılında Sacramento FC

Keko Gontan kimdir

Keko Gontan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keko Gontan şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Keko Gontan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Keko Gontan nereli

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