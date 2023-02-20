Danny Vitiello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Vitiello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Vitiello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Vitiello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Vitiello 6 Mart 1996 tarihinde Massapequa, New York şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Vitiello şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Vitiello Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NTL Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 21 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Danny Vitiello'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Vitiello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Vitiello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Vitiello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Vitiello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında Long Island RR

1 Ağustos 2018 yılında Great Danes

8 Ocak 2019 yılında Nashville SC

1 Eylül 2019 yılında New Mexico Utd.

3 Eylül 2019 yılında Nashville SC

25 Şubat 2020 yılında Pittsburgh

21 Aralık 2021 yılında Sacramento FC

Danny Vitiello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Vitiello şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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