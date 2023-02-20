Luis Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Felipe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Felipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Felipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Felipe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Felipe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Felipe 29 Ocak 1996 tarihinde Mineola, New York şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luís Felipe Fernandes Rodrigues şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Felipe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A10 PRO yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luis Felipe'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Felipe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luisfelipe7/

Luis Felipe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Felipe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Luis Felipe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Felipe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2016 yılında Fort Lauderdale

1 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

12 Mayıs 2017 yılında Reno FC

14 Aralık 2017 yılında San Jose

16 Mart 2018 yılında Reno FC

30 Kasım 2018 yılında San Jose

29 Ocak 2021 yılında Sacramento FC

Luis Felipe kimdir

Luis Felipe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Felipe şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Felipe nereli

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