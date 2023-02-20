Nick Ross kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Ross Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nick Ross adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nick Ross Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nick Ross 11 Kasım 1991 tarihinde Inverness şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Nicholas Ross şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nick Ross Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Nick Ross, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nick Ross'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Nick Ross Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nick Ross isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nick Ross Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nick Ross futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Inverness U20

1 Temmuz 2010 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2015 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

5 Şubat 2018 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2018 yılında Brora Rangers

1 Aralık 2018 yılında El Paso

5 Ocak 2022 yılında Sacramento FC

Nick Ross Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nick Ross şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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