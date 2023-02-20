Luther Archimede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luther Archimede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luther Archimede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luther Archimede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luther Archimede 17 Eylül 1999 tarihinde Les Abymes şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Guadeloupe,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luther Archimede Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ascension Athletes yapmaktadır. Luther Archimede, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luther Archimede'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Luther Archimede Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ArchiLuther

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Luther Archimede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luther Archimede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Luther Archimede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luther Archimede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Syracuse

21 Ocak 2021 yılında New York RB

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

19 Nisan 2021 yılında NY Red Bulls II

1 Ocak 2022 yılında Sacramento FC

Luther Archimede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luther Archimede şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Luther Archimede Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Guadeloupe takımında 19 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Guadeloupe U20 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 6 gol atmıştır.

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