Lee Desmond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Desmond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lee Desmond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lee Desmond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lee Desmond 22 Ocak 1995 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lee Desmond Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Lee Desmond, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lee Desmond'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Lee Desmond Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lee Desmond isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lee Desmond Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lee Desmond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Newcastle U18

4 Temmuz 2013 yılında Shelbourne U19

1 Ocak 2014 yılında Shelbourne

1 Ocak 2015 yılında St. Pat's

1 Ocak 2022 yılında Sacramento FC

Lee Desmond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lee Desmond şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lee Desmond Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U21 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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