Arnold Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnold Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnold Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Arnold Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Arnold Lopez 12 Eylül 1994 tarihinde San Félix, Bolívar şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Arnold Alexander López Salazar şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Arnold Lopez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnold Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arnold Lopez'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Arnold Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Arnold Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.
Arnold Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Arnold Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Dep. La Guaira
30 Haziran 2014 yılında Mineros
30 Mayıs 2016 yılında Monagas SC
31 Aralık 2016 yılında Mineros
9 Ocak 2017 yılında Aragua FC
31 Aralık 2017 yılında Mineros
1 Ocak 2018 yılında Metropolitanos
31 Aralık 2018 yılında Mineros
1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2022 yılında Mineros
31 Ocak 2023 yılında Sacramento FC
Arnold Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Arnold Lopez şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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