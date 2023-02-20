Conor Donovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Donovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Donovan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Donovan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Donovan 8 Ocak 1996 tarihinde Fuquay-Varina, North Carolina şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Conor Andrew Donovan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Donovan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Conor Donovan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Conor Donovan'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Conor Donovan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/con_don_20/

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Conor Donovan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conor Donovan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Conor Donovan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Donovan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2013 yılında RailHawks

30 Kasım 2013 yılında RailHawks

1 Ağustos 2014 yılında NC State

8 Ocak 2015 yılında Gen. Adidas

15 Ocak 2015 yılında Orlando

25 Temmuz 2015 yılında Pittsburgh

30 Kasım 2015 yılında Orlando

1 Mayıs 2016 yılında Orlando City B

30 Kasım 2016 yılında Orlando

24 Mart 2017 yılında Orlando City B

30 Kasım 2017 yılında Orlando

18 Ocak 2018 yılında RGV FC Toros

31 Mayıs 2018 yılında Houston

1 Haziran 2018 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2018 yılında Houston

26 Ocak 2019 yılında RGV FC Toros

20 Aralık 2019 yılında North Carolina

12 Ocak 2021 yılında Oklahoma City

6 Ocak 2022 yılında Sacramento FC

Conor Donovan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Donovan şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Conor Donovan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cardinal Gibbons High School, Fuquay Varina Athletic Association, Triangle FC Alliance, Capital Area RailHawks Academy

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 2 gol atmıştır.

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