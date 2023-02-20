Rodrigo Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rodrigo Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rodrigo Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rodrigo Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rodrigo Lopez 10 Mayıs 1988 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Rodrigo López Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rodrigo Lopez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Path2Pro yapmaktadır. Rodrigo Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rodrigo Lopez'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Rodrigo Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Lopez_Roro

Rodrigo Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rodrigo Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rodrigo Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rodrigo Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Chivas Coras

1 Ocak 2006 yılında Chivas USA

1 Ocak 2008 yılında Ventura County

1 Ağustos 2009 yılında Portland

1 Nisan 2012 yılında Ventura County

5 Temmuz 2012 yılında Orlando City SC

22 Mart 2013 yılında OC Blues FC

2 Aralık 2013 yılında Sacramento FC

1 Ocak 2016 yılında Celaya

1 Temmuz 2017 yılında Toluca

31 Aralık 2017 yılında Celaya

1 Ocak 2019 yılında Tiburones Rojos

3 Ocak 2020 yılında Sacramento FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

15 Nisan 2021 yılında RGV FC Toros

18 Ocak 2022 yılında Sacramento FC

Rodrigo Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rodrigo Lopez şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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