Russell Cicerone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Russell Cicerone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Russell Cicerone kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Russell Cicerone ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Russell Cicerone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Russell Cicerone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Russell Cicerone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Russell Cicerone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Russell Cicerone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Russell Cicerone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Russell Cicerone 17 Kasım 1994 tarihinde Bloomfield Hills, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Russell Cicerone Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Schiano Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 2 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Russell Cicerone'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Russell Cicerone Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/R_Cicerone7

http://www.instagram.com/russellcicerone/

Russell Cicerone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Russell Cicerone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Russell Cicerone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Russell Cicerone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında NY Buffalos

1 Mayıs 2014 yılında FC Buffalo

1 Ağustos 2014 yılında NY Buffalos

1 Mayıs 2015 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2015 yılında NY Buffalos

1 Mayıs 2016 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2016 yılında NY Buffalos

17 Ocak 2017 yılında Portland

17 Mart 2017 yılında Portland 2

22 Kasım 2017 yılında Cincinnati

16 Aralık 2018 yılında St. Louis FC

17 Aralık 2020 yılında Pittsburgh

2 Aralık 2022 yılında Sacramento FC

Russell Cicerone kimdir

Russell Cicerone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Russell Cicerone şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Russell Cicerone nereli

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