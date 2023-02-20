Jack Gurr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Gurr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Gurr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Gurr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Gurr 26 Kasım 1995 tarihinde Newcastle şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Gurr Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jack Gurr'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jack Gurr Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jackwilliamgurr2/

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Jack Gurr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Gurr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jack Gurr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Gurr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında GG College

1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

5 Aralık 2019 yılında ATL UTD 2

15 Aralık 2020 yılında Atlanta

19 Aralık 2020 yılında ATL UTD 2

5 Nisan 2021 yılında Atlanta

28 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Aberdeen FC

19 Ocak 2022 yılında Sacramento FC

Jack Gurr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Gurr şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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