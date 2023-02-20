Ferrety Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferrety Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ferrety Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ferrety Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ferrety Sousa 25 Aralık 1990 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Kongo DC,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ferrety Sousa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Path2Pro yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ferrety Sousa'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Ferrety Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ferrety Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ferrety Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ferrety Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Aubervilliers

19 Ağustos 2013 yılında Silverbacks

2 Şubat 2016 yılında Wilmington

1 Ocak 2017 yılında Silverbacks

1 Ocak 2018 yılında Kalonji SA

9 Ocak 2019 yılında Las Vegas

31 Ocak 2020 yılında Union Omaha

25 Ocak 2022 yılında Sacramento FC

Ferrety Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ferrety Sousa şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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