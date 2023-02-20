Matt Lagrassa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Lagrassa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matt Lagrassa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matt Lagrassa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matt Lagrassa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Lagrassa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matt Lagrassa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Lagrassa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Lagrassa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Lagrassa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Lagrassa 27 Ocak 1993 tarihinde Elk Grove, California şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Matthew R. LaGrassa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Lagrassa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sacramento Republic FC futbol takımında oynamaktadır. Sacramento Republic FC takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matt Lagrassa'nin Sacramento Republic FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Matt Lagrassa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MattLaGrassa

Matt Lagrassa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Lagrassa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Matt Lagrassa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Lagrassa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Des Moines

1 Ağustos 2012 yılında Cal Poly

1 Mayıs 2013 yılında Ventura County

1 Ağustos 2013 yılında Cal Poly

1 Mayıs 2014 yılında Ventura County

1 Ağustos 2014 yılında Cal Poly

1 Mayıs 2015 yılında Ventura County

1 Ağustos 2015 yılında Cal Poly

2 Şubat 2016 yılında Sacramento FC

24 Haziran 2016 yılında Roughnecks FC

23 Temmuz 2016 yılında Sacramento FC

20 Aralık 2016 yılında Reno FC

30 Kasım 2017 yılında Nashville SC

22 Kasım 2019 yılında Nashville

13 Ocak 2022 yılında Sacramento FC

Matt Lagrassa kimdir

Matt Lagrassa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Lagrassa şuan Sacramento Republic FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Matt Lagrassa nereli

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