Charlie Corsby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Corsby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Corsby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Corsby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Corsby 14 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Charles Corsby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Corsby Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 1 Temmuz 2009 tarihinde katılmıştır. Charlie Corsby'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Charlie Corsby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charlie Corsby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charlie Corsby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Corsby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında UWIC

Charlie Corsby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Corsby şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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