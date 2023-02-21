Tom Price kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Price Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tom Price adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tom Price Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tom Price 26 Kasım 1999 tarihinde Morriston şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Owen Price şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tom Price Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 16 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Tom Price'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tom Price Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tom Price isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tom Price Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tom Price futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Swansea U21

2 Eylül 2019 yılında Aberystwyth

1 Ocak 2020 yılında Swansea U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2020 yılında Cardiff Met

Tom Price Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tom Price şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Tom Price Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler C takımında 16 numaralı formasıyla 30 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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