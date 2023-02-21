Alex Lang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Lang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Lang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Lang 10 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Lang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 9 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alex Lang'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alex Lang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Lang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Lang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Lang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2018 yılında Cardiff Met

Alex Lang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Lang şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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