Jack Veale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jack Veale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jack Veale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jack Veale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jack Veale 1 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jack Veale Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jack Veale'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jack Veale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jack Veale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jack Veale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jack Veale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Exeter City

13 Ağustos 2021 yılında Taunton Town

13 Şubat 2022 yılında Exeter City

1 Mart 2022 yılında Willand Rovers

31 Mayıs 2022 yılında Exeter City

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2023 yılında Cardiff Met

Jack Veale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jack Veale şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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