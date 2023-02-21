Sam Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Jones 8 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Jones Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Jones'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sam Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Barry Town

1 Temmuz 2018 yılında Cambrian & C.

26 Ocak 2022 yılında Cardiff Met

Sam Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Jones şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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