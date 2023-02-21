Chris Baker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Baker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Baker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Baker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Baker 29 Kasım 1993 tarihinde Neath şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Baker Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Chris Baker'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Chris Baker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Baker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Baker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Baker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cardiff Met

Chris Baker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Baker şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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