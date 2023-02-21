Craig Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Davies 18 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Craig Davies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Davies Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Craig Davies'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Craig Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Craig Davies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Craig Davies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cardiff Met

Craig Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Davies şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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