Dan Bowen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Bowen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Bowen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dan Bowen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dan Bowen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Bowen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dan Bowen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dan Bowen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dan Bowen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dan Bowen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dan Bowen 11 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Galler uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dan Bowen Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dan Bowen'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dan Bowen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/danbowen17/

Dan Bowen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dan Bowen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Dan Bowen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dan Bowen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Caerau Ely

1 Ağustos 2022 yılında Cardiff Met

Dan Bowen kimdir

Dan Bowen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dan Bowen şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Newport County

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Dan Bowen nereli

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