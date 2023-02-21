Max Manson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Manson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Max Manson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Max Manson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Max Manson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Manson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Max Manson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max Manson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Max Manson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Max Manson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Max Manson 24 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Max Lewis Manson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Max Manson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 4 Ağustos 2015 tarihinde katılmıştır. Max Manson'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Max Manson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Max Manson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Max Manson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Max Manson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2015 yılında Cardiff Met

Max Manson kimdir

Max Manson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Max Manson şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Max Manson nereli

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