Eliot Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eliot Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eliot Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eliot Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eliot Evans 26 Kasım 1991 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Galler,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eliot Evans Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Eliot Evans'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eliot Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eliot Evans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eliot Evans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eliot Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cardiff Met

Eliot Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eliot Evans şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Eliot Evans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler C takımında 7 numaralı formasıyla 20 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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