Charlie Bullock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Bullock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Bullock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Bullock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Bullock 11 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Charles Bullock şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Bullock Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Charlie Bullock'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charlie Bullock Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/char.bullock/

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Charlie Bullock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charlie Bullock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Charlie Bullock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Bullock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2020 yılında Newport U18

1 Temmuz 2022 yılında Cardiff Met

Charlie Bullock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Bullock şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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