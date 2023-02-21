Dixon Kabongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dixon Kabongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dixon Kabongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dixon Kabongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dixon Kabongo 21 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dixon Kabongo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 7 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dixon Kabongo'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dixon Kabongo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dixon_k10/

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Dixon Kabongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dixon Kabongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Dixon Kabongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dixon Kabongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2022 yılında Cardiff Met

Dixon Kabongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dixon Kabongo şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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