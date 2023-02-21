Matt Chubb kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Chubb Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Chubb adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Chubb Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Chubb 31 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Chubb şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Chubb Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına - tarihinde katılmıştır. Matt Chubb'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matt Chubb Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Chubb isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matt Chubb Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Chubb Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Chubb şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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