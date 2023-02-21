Kyle Mccarthy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Mccarthy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Mccarthy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Mccarthy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Mccarthy 12 Nisan 1993 tarihinde Ebbw Vale şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Mccarthy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 1 Eylül 2011 tarihinde katılmıştır. Kyle Mccarthy'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kyle Mccarthy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kyle Mccarthy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Mccarthy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Mccarthy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Hereford Utd.

1 Eylül 2011 yılında UWIC

Kyle Mccarthy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Mccarthy şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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