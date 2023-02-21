Harry Owen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Owen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Owen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Owen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Owen 15 Şubat 1996 tarihinde Gloucester şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Owen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Harry Owen'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harry Owen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harry Owen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Owen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Owen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cardiff Met

Harry Owen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Owen şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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