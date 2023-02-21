Emlyn Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emlyn Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emlyn Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emlyn Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emlyn Lewis 14 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Emlyn Jones Lewis şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emlyn Lewis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Emlyn Lewis'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emlyn Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emlyn Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emlyn Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emlyn Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cardiff Met

Emlyn Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emlyn Lewis şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Emlyn Lewis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler C takımında 15 numaralı formasıyla 19 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.