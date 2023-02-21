Lewis Rees kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Rees Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Rees adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Rees Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Rees 1 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Rees Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Network UK yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lewis Rees'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lewis Rees Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lewis Rees isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Rees Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Rees futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında The New Saints

1 Şubat 2021 yılında Cardiff Met

31 Mayıs 2021 yılında The New Saints

27 Ağustos 2021 yılında Cardiff Met

31 Mayıs 2022 yılında The New Saints

7 Temmuz 2022 yılında Cardiff Met

Lewis Rees Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Rees şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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