Alaric Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alaric Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alaric Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alaric Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alaric Jones 9 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Alaric Anthony Lloyd Jones şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alaric Jones Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alaric Jones'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alaric Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alaric Jones isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alaric Jones Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alaric Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Carmarthen

1 Temmuz 2020 yılında Haverfordwest

1 Temmuz 2022 yılında Cardiff Met

Alaric Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alaric Jones şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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