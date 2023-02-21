Harris Feltham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harris Feltham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harris Feltham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harris Feltham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harris Feltham 15 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harris Feltham Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Harris Feltham'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harris Feltham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harris Feltham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harris Feltham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harris Feltham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2022 yılında Cardiff Met

Harris Feltham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harris Feltham şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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