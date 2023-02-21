Jac Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jac Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jac Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jac Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jac Davies 28 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Jac Tomos Davies şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jac Davies Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jac Davies, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jac Davies'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jac Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jac Davies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jac Davies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jac Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Cardiff U18

1 Temmuz 2019 yılında Cardiff U21

1 Ocak 2020 yılında Taffs Well

1 Temmuz 2020 yılında Cardiff Met

Jac Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jac Davies şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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