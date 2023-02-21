Cj Craven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cj Craven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cj Craven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cj Craven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cj Craven 3 Ekim 2000 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Jack Craven şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cj Craven Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cj Craven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Cj Craven'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cj Craven Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cjcraven2

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http://www.instagram.com/cj_craven00/

Cj Craven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cj Craven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Cj Craven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cj Craven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cardiff Met

Cj Craven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cj Craven şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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