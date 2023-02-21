Brandon Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Roberts 26 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Richard Roberts şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Roberts Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brandon Roberts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cardiff Metropolitan University futbol takımında oynamaktadır. Cardiff Metropolitan University takımına - tarihinde katılmıştır. Brandon Roberts'nin Cardiff Metropolitan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brandon Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Roberts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brandon Roberts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Roberts şuan Cardiff Metropolitan University takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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