Christian Schindler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Schindler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Schindler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Schindler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Schindler 8 Haziran 1988 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Schindler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christian Schindler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 18 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Christian Schindler'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Schindler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Schindler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Schindler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Schindler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Haziran 2005 yılında FC Breitenrain

2 Haziran 2009 yılında SV Lyss

1 Nisan 2014 yılında FC Köniz

18 Ağu 2019 yılında FC Breitenrain

Christian Schindler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Schindler şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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