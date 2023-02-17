Joshua Ochsenbein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joshua Ochsenbein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joshua Ochsenbein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joshua Ochsenbein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joshua Ochsenbein 30 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joshua Ochsenbein Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joshua Ochsenbein, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joshua Ochsenbein'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joshua Ochsenbein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joshua Ochsenbein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joshua Ochsenbein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joshua Ochsenbein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Sarnen

7 Temmuz 2021 yılında FC Breitenrain

Joshua Ochsenbein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joshua Ochsenbein şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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