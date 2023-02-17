Christoph Schneuwly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christoph Schneuwly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christoph Schneuwly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christoph Schneuwly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christoph Schneuwly 4 Nisan 1995 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christoph Schneuwly Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Christoph Schneuwly, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Christoph Schneuwly'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Christoph Schneuwly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christoph Schneuwly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christoph Schneuwly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christoph Schneuwly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2013 yılında SC Düdingen

1 Temmuz 2015 yılında Apache

1 Mayıs 2017 yılında NCFC U23

31 Temmuz 2017 yılında Apache

1 Ağu 2017 yılında NC State

1 Ocak 2019 yılında FC Breitenrain

Christoph Schneuwly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christoph Schneuwly şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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