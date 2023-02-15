Christopher Redenstrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christopher Redenstrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christopher Redenstrand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christopher Redenstrand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christopher Redenstrand 5 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christopher Redenstrand Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Christopher Redenstrand, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christopher Redenstrand'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christopher Redenstrand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Christopher Redenstrand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christopher Redenstrand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christopher Redenstrand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2017 yılında Karlbergs BK

8 Ocak 2019 yılında Sundbybergs IK

8 Ocak 2020 yılında IFK Lidingö

8 Ocak 2021 yılında Täby FK

8 Ocak 2022 yılında Brage

Christopher Redenstrand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christopher Redenstrand şuan IK Brage takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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