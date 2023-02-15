Gustav Berggren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Berggren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Berggren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Berggren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Berggren 1 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Berggren Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VMC Group AB yapmaktadır. Gustav Berggren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustav Berggren'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustav Berggren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustav Berggren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gustav Berggren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Berggren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dalkurd

4 Ağu 2021 yılında IFK Haninge

28 Ocak 2022 yılında Norrby

8 Ocak 2023 yılında Brage

Gustav Berggren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Berggren şuan IK Brage takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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