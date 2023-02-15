Gustav Berggren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Berggren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gustav Berggren kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gustav Berggren ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gustav Berggren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Berggren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustav Berggren

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustav Berggren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustav Berggren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustav Berggren 1 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustav Berggren Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VMC Group AB yapmaktadır. Gustav Berggren, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustav Berggren'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Gustav Berggrenboyu ve yaşı kaç

Gustav Berggren Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gustav Berggren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Gustav Berggren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustav Berggren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dalkurd

4 Ağu 2021 yılında IFK Haninge

28 Ocak 2022 yılında Norrby

8 Ocak 2023 yılında Brage

Gustav Berggren kimdir

Gustav Berggren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustav Berggren şuan IK Brage takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AIK Solna (-2019)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gustav Berggren nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Gustav Broman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Broman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustav Broman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Broman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aldin Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aldin Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldin Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Bellander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Bellander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emil Bellander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Bellander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yoann Fellrath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoann Fellrath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yoann Fellrath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoann Fellrath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Enkaz altından ağzında sigara ile çıkmıştı! Soner amca yaşadıklarını anlattı: "Çok sigara içmekten çakmağımın gazı bitti"
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Gaziantep'te yıkılan 26 bina için harekete geçildi: O şüpheliler gözaltına alındı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları