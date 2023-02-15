Malte Persson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malte Persson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malte Persson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malte Persson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malte Persson 15 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malte Persson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Malte Persson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Malte Persson'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Malte Persson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malte Persson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malte Persson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malte Persson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kalmar U19

1 Ocak 2020 yılında Kalmar FF

2 Ocak 2020 yılında Oskarshamns AIK

30 Kasım 2020 yılında Kalmar FF

1 Ocak 2021 yılında Oskarshamns AIK

30 Kasım 2021 yılında Kalmar FF

10 Ocak 2022 yılında Brage

Malte Persson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malte Persson şuan IK Brage takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malte Persson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Berga, Kalmar FF (-2019)

İsveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 4 numaralı formasıyla 30 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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