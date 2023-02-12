Cieran Dunne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cieran Dunne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cieran Dunne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cieran Dunne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cieran Dunne 8 Şubat 2000 tarihinde Falkirk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İrlanda,İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cieran Dunne Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Cieran Dunne, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Cieran Dunne'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cieran Dunne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cierandunne/

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Cieran Dunne Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cieran Dunne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Cieran Dunne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cieran Dunne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Falkirk FC U17

1 Temmuz 2016 yılında Forth Valley FA

1 Temmuz 2017 yılında Falkirk FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Falkirk FC Reserves

23 Ağu 2019 yılında Sunderland U23

13 Ağu 2022 yılında Cove Rangers FC

Cieran Dunne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cieran Dunne şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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