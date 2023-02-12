David Bangala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Bangala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Bangala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Bangala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Bangala 14 Haziran 1997 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Bangala Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. David Bangala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. David Bangala'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

David Bangala Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Bangala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Bangala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Bangala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CMS Oissel

1 Temmuz 2017 yılında Valenciennes B

18 Temmuz 2018 yılında Stade Briochin

1 Temmuz 2019 yılında ESM Gonfreville

26 Temmuz 2020 yılında Pohronie

1 Temmuz 2022 yılında Ayr United

1 Şubat 2023 yılında Cove Rangers FC

31 Mayıs 2023 yılında Ayr United

David Bangala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Bangala şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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